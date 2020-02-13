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«Бернли» разрешил Гибсону тренироваться с «Мидлсбро»

13 февраля 2020, 17:32
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«Бернли» позволил защитнику Бену Гибсону приступить к тренировкам со своим бывшим клубом «Мидлсбро», сообщает The Guardian.

В августе 2018 года «Бернли» обновил свой трансферный рекорд, заплатив «Боро» 15 миллионов фунтов стерлингов за Гибсона. С тех пор защитник сыграл только шесть матчей за свой новый клуб.

В прошлом месяце «Бернли» отклонил три предложения «Уотфорда» об аренде 27-летнего англичанин с опцией выкупа.

Однако сейчас Гибсон все-таки покидает «Бернли», пускай и номинально. Защитник, чей контракт рассчитан до 2022 года, будет поддерживать форму с «Мидлсбро» в ожидании открытия летнего трансферного окна.

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