«Бернли» разрешил Гибсону тренироваться с «Мидлсбро»

«Бернли» позволил защитнику Бену Гибсону приступить к тренировкам со своим бывшим клубом «Мидлсбро», сообщает The Guardian.

В августе 2018 года «Бернли» обновил свой трансферный рекорд, заплатив «Боро» 15 миллионов фунтов стерлингов за Гибсона. С тех пор защитник сыграл только шесть матчей за свой новый клуб.

В прошлом месяце «Бернли» отклонил три предложения «Уотфорда» об аренде 27-летнего англичанин с опцией выкупа.

Однако сейчас Гибсон все-таки покидает «Бернли», пускай и номинально. Защитник, чей контракт рассчитан до 2022 года, будет поддерживать форму с «Мидлсбро» в ожидании открытия летнего трансферного окна.