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«Бернли» потеряет 50 миллионов фунтов стерлингов, если сезон в Англии не возобновится

4 апреля 2020, 15:19
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Руководство «Бернли» навало сумму, которой лишится клуб, если сезон в английской премьер-лиге не возобновится. По их оценке, потери составят 50 миллионов фунтов стрелингов, сообщает Sky Sports.

Сейчас клуб ведет переговоры с футболистами о снижении заработной платы как минимум на 30 процентов.

Английская премьер-лига не возобновит сезон-2019/2020 в начале мая. Пауза в чемпионате продлена на неопределенный срок. 13 марта АПЛ приостановила сезон из-за развития пандемии коронавирусной инфекции.

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