«Бернли» отклонил третье предложение «Вест Хэма» по Тарковски

«Бернли» вновь отказался продавать защитника Джеймса Тарковски «Вест Хэму», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» сделали третье предложение по 27-летнему англичанину в размере 31 миллиона фунтов. Сообщается, что в «Бернли» оценивают футболиста в 50 миллионов фунтов — именно эта сумма прописана в контракте игрока с клубом в качестве отступных.

В сезоне-2019/20 Тарковски провел за «Бернли» 40 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.