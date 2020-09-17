Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Бернли» отклонил третье предложение «Вест Хэма» по Тарковски

10:26
Теги:

«Бернли» вновь отказался продавать защитника Джеймса Тарковски «Вест Хэму», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» сделали третье предложение по 27-летнему англичанину в размере 31 миллиона фунтов. Сообщается, что в «Бернли» оценивают футболиста в 50 миллионов фунтов — именно эта сумма прописана в контракте игрока с клубом в качестве отступных.

В сезоне-2019/20 Тарковски провел за «Бернли» 40 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир