"Бернли" близок к аренде Дринкуотера

"Челси" готов отдать полузащитника Дэнни Дринкуотера в аренду "Бернли". Эту информацию подтвердил главный тренер "бордовых" Шон Дайч.

– Это еще не подтверждено, – цитирует Sky Sports Дайча. – Дело не только в том, что я должен расставить точки над "i". У него есть шанс, но все стороны должны договориться.

В прошедшем сезоне 29-летний Дринкуотер сыграл только в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити". После той встречи главный тренер "Челси" Маурицио Сарри больше не ставил англичанина в основном составе, а зимой он получил травму и выбыл на три месяца.

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