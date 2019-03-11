Бернд Лено: "Мы не хотели, чтобы Лингард повторил победный танец в стиле Майкла Джексона"

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено рассказал, что в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:0) его команду мотивировал танец полузащитника "МЮ" Джесси Лингарда. Он вспомнил танец Лингарда в стиле Майкла Джексона, который тот исполнил в январе после победы над "Арсеналом" (3:1) в матче Кубка Англии.
– Конечно, подобное нельзя выбросить из головы, это не забывается, – цитирует Metro Лено. – Никогда никто не захочет, чтобы такое повторилось. Это нас тоже мотивировало.
Michael Jackson Twist Up Your Leg 🕺🏾 #MUFC #MJ pic.twitter.com/5QdEk2ocZ2– Jesse Lingard (@JesseLingard) 26 января 2019 г.
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