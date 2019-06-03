Бернарду Силва считает, что Фелиш может играть за лучшие клубы мира

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва полагает, что у хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша впереди блестящая карьера, информирует RTP.

Ранее сообщалось, что "МЮ" и "Ман Сити" проявляют интерес к 19-летнему португальцу.

– Фелиш – это подросток, которому еще только 19 лет, – приводит слова Силвы RTP. – Он очень молод и у него большой потенциал. Уверен, что если он сделает правильный выбор для своего будущего, то его ждет блестящая карьера. Он может выступать за лучшие клубы мира, не всем достается такая возможность.

В сезоне-2018/19 Фелиш принял участие в 43 матчах "Бенфики", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

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