Бернарду Силва предложил фанатам «Ливерпуля» пойти выпить
18 августа 2020, 10:14
Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва в Twitter посвятил еще одно сообщение болельщикам «Ливерпуля».
«Думаю, я переборщил, когда предложил вам почитать книги... Можете просто сходить выпить», — написал Силва.
В субботу «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Лиону» со счетом 1:3. После игры Силва написал пост, в котором обратился к фанатам «Ливерпуля», предложив им отпраздновать свои титулы и найти чем заняться, в частности, почитать книги или выпить с друзьями.
I guess reading a book was a bit too much for you... maybe just go for a brew ??— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 17, 2020
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