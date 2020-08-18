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Бернарду Силва предложил фанатам «Ливерпуля» пойти выпить

18 августа 2020, 10:14
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Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва в Twitter посвятил еще одно сообщение болельщикам «Ливерпуля».

«Думаю, я переборщил, когда предложил вам почитать книги... Можете просто сходить выпить», — написал Силва.

В субботу «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Лиону» со счетом 1:3. После игры Силва написал пост, в котором обратился к фанатам «Ливерпуля», предложив им отпраздновать свои титулы и найти чем заняться, в частности, почитать книги или выпить с друзьями.

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