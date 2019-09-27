Бернарду Силва извинился за твит, в котором сравнил Менди с чернокожим маскотом сладостей

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва написал письмо с извинениями за свой скандальный твит. Футболист написал сообщение, в котором сравнил партнера по команде Бенжамена Менди с чернокожим маскотом сладостей «Конгитос», популярных в Испании и Португалии.

Организация Kick It Out, борющаяся с расизмом в футболе, обратила внимание Футбольной ассоциации Англии на этот факт. Начато расследование инцидента.

Через несколько минут после публикации Бернарду Силва удалил сообщение, а после этого написал: «Не могу даже пошутить со своим другом в эти дни».

При этом сам Менди, который играл с Бернарду Силвой еще в «Монако», судя по всему, не обиделся на сравнение и поставил твиту лайк.