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«Бери» попытается заявиться на следующий сезон в пятую лигу. В четвертую его не пустили

27 сентября 2019, 23:29

«Бери» подаст заявку на участие в английской национальной лиге в следующем сезоне, сообщает BBC. Это пятый по силе дивизион Англии и первый, носящий любительский статус.

«Бери» был исключен из лиги 1 (третий дивизион) в сентябре этого года. Клуб не смог предоставить финансовые гарантии участия в турнире, пропустил пять стартовых игр сезона и один матч лиги 1.

Ранее «Бери» подавал заявку на участие в лиге 2 (низший профессиональный дивизион Англии), но руководство лиги отказало ему.

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