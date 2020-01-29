22-летний нападающий Стевен Бергвайн прокомментировал изданию Telegraaf свой переход из ПСВ в «Тоттенхэм».

Голландец подписал контракт на 5,5 сезона, до лета 2025 года. Выступать он будет под номером 23. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за него 30 миллионов евро.

— Английская премьер-лига — лучший турнир для любого футболиста, моя мечта выступать в этом турнире, — цитирует Telegraaf Бергвайна. — Я чувствую, что сейчас самое время сделать следующий шаг в карьере. Всегда искал возможности поработать с таким сильным тренером, как Жозе Моуринью, и вот, теперь я буду выступать за команду под его руководством. В «Тоттенхэме» отличные условия, не дождусь, когда смогу выйти на поле и прочувствовать великолепную атмосферу чемпионата Англии.