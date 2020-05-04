Бергкамп, Коку, Куман и Ларссон собираются приобрести клуб АПЛ

Легенда «Арсенала» и сборной Голландии Деннис Бергкамп вместе с другими футбольными звездами собираются купить клуб АПЛ, сообщает Mirror. Его партнерами являются Дирк Кайт, Филлип Коку, Роналд Куман и Хенрик Ларссон.

— Мы находимся в режиме ожидания, — отметил агент Роб Янсен. — Из-за кризиса стоимость некоторых клубов будет снижена. Недавно мы были очень близки к соглашению. В самый последний момент нас опередил иностранный инвестор, не буду называть команду. Было очень обидно.

Отметим, что «Ньюкасл» находится на пороге смены владельца.