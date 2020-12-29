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Бенитес может заменить Артету в «Арсенале»

02:21
Рафаэль Бенитес. Фото Instagram
Рафаэль Бенитес. Фото Instagram
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Новым главным тренером «Арсенала» может стать испанский специалист Рафаэль Бенитес. По информации Daily Express, лондонский клуб рассматривает испанского специалиста в качестве замены Микелю Артете.

Несколько дней назад появилась информация, что Бенитес может возглавить московский «Спартак».

60-летний Бенитес сейчас возглавляет китайский клуб «Далянь Профешнл». Ранее он тренировал «Вальядолид», «Экстремадуру», «Осасуну», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» и «Ньюкасл». Двукратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, обладатель Кубков Англии и Италии.

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