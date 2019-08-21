Белик винит Эмери в своем уходе из «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Крыстиан Белик считает, что Арсен Венгер дал бы ему шанс в лондонском клубе, если бы остался главным тренером. Летом 2018 года «Арсенал» возглавил Унаи Эмери, Белик перешел в клуб лиги 1 «Чарльтон», а этим летом перебрался в команду чемпионшипа «Дерби Каунти».

— Уход из «Арсенала» — моя вина? Я однозначно так не думаю, — цитирует Przeglad Sportowy Белика. — Я знаю, что если бы в клубе остался Арсен Венгер, у меня был бы шанс.

Белик перешел в «Арсенал» в 17 лет в начале 2015 года, но за первую команду сыграл только 30 минут в Кубке лиги.