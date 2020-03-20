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Бельерин хочет стать капитаном «Арсенала»

20 марта 2020, 15:13
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о желании стать капитаном. Он является одним из главных старожилов команды, выступая за нее с 2011 года.

— Еще со времен «Барселоны» я всегда был одним из трех капитанов, — цитирует испанца Daily Mail. — Привык к этой роли. Здесь другая ответственность, ты представляешь команду другого уровня. Мне нравится брать ответственность на себя.

Тренер говорит, что могу быть одним из тех, кто ведет команду за собой. Я давно здесь нахожусь и знаю клуб изнутри. Возможно, не соответствую и представлениям капитана, но есть много способов повести команду за собой

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