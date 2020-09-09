BBC: «Эвертон» заплатил за Хамеса 12 миллионов фунтов

Трансфер полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса обошелся «Эвертону» куда дешевле, чем предполагалось изначально — всего в 12 миллионов фунтов стерлингов, а не в 20 миллионов, сообщает BBC.

29-летний колумбиец подписал двухлетний контракт с ливерпульским клубом. В договоре предусмотрена возможность продления на еще один сезон.

Хамес уже в третий раз переходит в команды Карло Анчелотти. До этого он выступал под руководством итальянца в «Реале» и «Баварии».