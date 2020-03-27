BBC: АПЛ возобновится не раньше 30 апреля

Английская премьер-лига, футбольная лига Англии и Ассоциация профессиональных футболистов выпустили совместное заявление по итогам совместной встречи, сообщает BBC.

Вызванная пандемией коронавируса пауза в английских чемпионатах рассчитана до 30 апреля, однако она почти наверняка будет продлена — соответствующее решение ожидается 3 апреля. В пятницу, 27 марта, три футбольных организации провели встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, пообещав, что матчи возобновятся, «когда это будет безопасно и когда будут позволять условия».

Организации сошлись на том, что «нужно будет принять сложные решения, дабы сгладить экономический эффект от остановки сезона», и договорились «работать сообща над принятием совместных решений».

Также сообщается, что разработка совместного плана действий продолжится на следующей неделе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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