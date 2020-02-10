«Бавария» хочет купить Фирмину в летнее трансферное окно

«Бавария» внесла нападающего «Ливерпуля» Роберту Фирмину в список своих главных целей на ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации издания, мюнхенский клуб намерен усилить линию атаки, чтобы вернуть себе позицию непоколебимого лидера немецкого чемпионата. Как сообщает источник, «Бавария» собирается предложить за 28-летнего бразильца сумму в районе 75 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Фирмину провел 36 матчей в составе «Ливерпуля», на его счету 10 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 81 миллион фунтов.