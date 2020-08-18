Батшуайи может продолжить карьеру в «Лидсе»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может перейти в «Лидс», сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, лондонцы предлагают «Лидсу», вышедшему в АПЛ по итогам сезона-2019/20, приобрести 26-летнего бельгийца за 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Батшуайи провел за «Челси» 24 матча, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12,6 миллиона фунтов.