«Барселона» нацелена приобрести Ляпорта летом

«Барселона» заинтересована в защитнике «Манчестер Сити» Эмерике Ляпорте, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено усилить центр обороны, а 25-летний француз — приоритетная цель на летнее трансферное окно. В «Барселоне» надеются, что Ляпорт захочет покинуть «Манчестер Сити» в связи с дисквалификацией клуба из еврокубков на два сезона.

В сезоне-2019/20 Ляпорт провел за «Манчестер Сити» 8 матчей, игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 75 миллионов евро.