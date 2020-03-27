«Барселона» может купить полузащитника «Тоттенхэма» Ндомбеле

«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонцы следят за 23-летним французом, который перешел в команду из Лондона летом 2019 года. Сообщается, что у игрока есть проблемы с тренером «шпор» Жозе Моуринью, в связи с чем он может покинуть нынешнюю команду.

На счету Ндомбеле 2 гола и 4 результативных передачи в 27 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 65 миллионов евро.