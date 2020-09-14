«Астон Вилла» заплатит за нападающего «Лиона» 19 миллионов фунтов

Нападающий «Лиона» Бертран Траоре близок к переходу в «Астон Виллу». Бирмингемский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста 19 миллионов фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Сам игрок получит контракт на четыре года.

Для финального оформления сделки игроку нужна виза для въезда в Великобританию, поэтому 14 сентября он будет проходить медицинское обследование за границей, а в среду он вылетит в Бирмингем.

Уроженец Буркина-Фасо ранее уже выступал в АПЛ, будучи воспитанником лондонского «Челси».

В предыдущем сезоне на счету вингера 35 матчей за «Лион» во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.