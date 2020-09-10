«Астон Вилла» пытается выкупить у «Арсенала» Эмилиано Мартинеса

«Астон Вилла» претендует на вратаря «Арсенала» Эмилиано Мартинеса, сообщает Goal.com.

По информации источника, «львы» предлагают за 28-летнего аргентинца 15 миллионов фунтов. Сообщается, что «Астон Вилла» уже делала предложение по голкиперу ранее, но получила отказ от руководства «канониров». Утверждается, что лондонский клуб оценивает вратаря в сумму около 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Мартинес провел за «Арсенал» 23 матча и пропустил 24 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 7,2 миллиона фунтов.