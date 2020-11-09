«Астон Вилла» на выезде обыграла «Арсенал»

«Арсенал» уступил «Астон Вилле» (0:3) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

Дубль в составе победителей сделал Олли Уоткинс. Еще один мяч в свои ворота забил Букайо Сака.

«Астон Вилла» набрала 15 очков и занимает шестое место. У «Арсенала» 12 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Арсенал» — «Астон Вилла» — 0:3 (0:1)

Голы: Сака, 25 — в свои ворота (0:1). Уоткинс, 72 (0:2). Уоткинс, 75 (0:3).

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей (Себальос, 46), Сака, Виллиан (Пепе, 65), Ляказетт (Нкетиа, 65), Обамеянг.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 88), Уоткинс.

Судья: Аткинсон.

8 ноября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».