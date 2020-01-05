«Астон Вилла» может подписать Адебайора

«Астон Вилла» может подписать нападающего Эмманюэля Адебайора. Как сообщает A Bola, бирмингемцы рассматривают возможность усиления состава 36-летним форвардом, который в Англии ранее выступал за «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Последним клубом Адебайора был «Кайсериспор», контракт с которым у него истек. Таким образом, форвард стал свободным агентом. «Астон Вилла» в турнирной таблице премьер-лиги занимает 17-е место после 21 матча.