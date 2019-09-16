«Астон Вилла» и «Вест Хэм» Ярмоленко сыграли вничью

«Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Вест Хэмом» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Бирмингеме.

В составе гостей на 67-й минуте матча был удален защитник Артур Масуаку. «Астон Вилла» с 4 очками располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» — 8-я строчка и 8 баллов.

Украинский нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел на поле 62 минуты и не отметился результативными действиями.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:0

«Астон Вилла»: Хитон, Тэйлор, Энгелс, Гильбер, Мингс, Грилиш, Макгинн, Накамба, Хота, Эль-Гази, Уэсли.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Диоп, Нобл (Бальбуэна, 90+1), Лансини, Райс, Ярмоленко (Пабло Форнальс, 62), Алле, Фелипе Андерсон (Сабалета, 69).

Предупреждения: Масуаку, 23. Грилиш, 28. Нобл, 29. Мингс, 77.

Удаление: Масуаку, 67.

Судья: Дин (Англия).

16 сентября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

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