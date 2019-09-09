«Астон Вилла» хочет в январе приобрести Рохо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо попал в сферу интересов «Астон Виллы». Бирмингемский клуб хочет приобрести 29-летнего аргентинца в январе, сообщает The Telegraph.

Действующий контракт Рохо с «МЮ» истекает в 2020 году и о продлении договора пока речи не идет. Ранее аргентинец заявил, что был очень близок к переходу в «Эвертон», но «Юнайтед» заблокировал трансфер.

Рохо в прошлом сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах. В 2010-2012 годах также выступал за «Спартак».

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