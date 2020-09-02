«Астон Вилла» является главным претендентом на вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, сообщает The Athletic.

По информации источника, к 33-летнему аргентинцу также проявляет интерес «Эвертон», однако «красные дьяволы» планируют использовать Ромеро в качестве части сделки по хавбеку «Астон Виллы» Джеку Грилишу.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.