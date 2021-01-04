Ассоциация уругвайских футболистов призвала отменить дисквалификацию Кавани
4 января 2021, 19:09
Ассоциация уругвайских футболистов выступила с критикой в адрес Футбольной ассоциацию Англии за решение дисквалифицировать на три матча нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Организация в Twitter призвала отменить наказание уругвайского форварда.
33-летний уругваец дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов стерлингов за расистский комментарий в соцсетях. Спортсмен, обращаясь к одному из подписчиков, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, черный».
Сам форвард объяснился перед болельщиками. Он заметил, что мог допустить оплошность исключительно из-за плохого знания английского языка.
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