Ассоциация уругвайских футболистов призвала отменить дисквалификацию Кавани

Ассоциация уругвайских футболистов выступила с критикой в адрес Футбольной ассоциацию Англии за решение дисквалифицировать на три матча нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Организация в Twitter призвала отменить наказание уругвайского форварда.

33-летний уругваец дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов стерлингов за расистский комментарий в соцсетях. Спортсмен, обращаясь к одному из подписчиков, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, черный».

Сам форвард объяснился перед болельщиками. Он заметил, что мог допустить оплошность исключительно из-за плохого знания английского языка.