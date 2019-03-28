Аспиликуэта назвал самого смешного игрока "Челси"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что самым смешным игроком "синих" является хавбек Н'Голо Канте. Он также добавил, что самым громким футболистмв в составе лондонцев является защитник Антонио Рюдигер.

- Не знаю, кто больше шутит, но самый смешной - Н'Голо, он всегда что-то делает, потом рассказывает, что он делал дома или забыл сделать, или когда куда-то опоздал, - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт "Челси". - Есть парочка таких вещей, когда он что-то рассказывает, и ты смеешься вместе с ним, потому что не ожидаешь, что он может такое сделать.

Самый молчаливый игрок? Лофтус-Чик очень молчаливый. Я уже давно с ним играю, он начал тренироваться с нами, когда ему было 17 лет, и он все еще очень скромный. Он никогда не разговаривает громко, и хотя он вырос, это все еще скромный парень.

Самый громкий футболист? Рюдигер. Его всегда слышно! В раздевалке, на поле или за столом - всегда знаешь, где он.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 57 очков после 30 туров.

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