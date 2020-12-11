Артета уверен, что «Арсенал» восстановит свое положение в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уверен, что его команда начнет подниматься в турнирной таблице чемпионата Англии-2020/21.

— Я не сомневаюсь в том, что ребята соберутся и покажут, как все стараются ради команды, — приводит Goal слова Артеты. — Теперь мы можем забыть о Лиге Европы до февраля и сфокусироваться на АПЛ и национальных кубках. Многие игроки вернутся после травм, что даст нам варианты для ротации, а это дает больше шансов в чемпионате. Нам нужно начать выигрывать матчи немедленно, с ближайших выходных.

После 11 туров чемпионата Англии-2020/21 «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками.