Артета уверен, что «Арсенал» восстановит свое положение в АПЛ
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уверен, что его команда начнет подниматься в турнирной таблице чемпионата Англии-2020/21.
— Я не сомневаюсь в том, что ребята соберутся и покажут, как все стараются ради команды, — приводит Goal слова Артеты. — Теперь мы можем забыть о Лиге Европы до февраля и сфокусироваться на АПЛ и национальных кубках. Многие игроки вернутся после травм, что даст нам варианты для ротации, а это дает больше шансов в чемпионате. Нам нужно начать выигрывать матчи немедленно, с ближайших выходных.
После 11 туров чемпионата Англии-2020/21 «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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