Аршавин назвал лучших тренеров в карьере

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин огорчен, что ему не удалось с английским клубом выиграть трофей. Он играл в Англии с 2009 по 2013 год.

— Большое уважение к Арсену Венгеру. Для меня он был одним из лучших, — цитирует 888 Sport Аршавина. — Но при двух голландских тренерах за сборную России — Гусе Хиддинке и Дике Адвокате — я сыграл свои лучшие матчи, так что лично для меня они были чуть лучше. Конечно, мне повезло, что я работал под руководством Арсена.