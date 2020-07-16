«Арсенал» вступил в переговоры с Сарром

«Арсенал» хочет подписать бывшего защитника «Ниццы» Маланга Сарра, сообщает Goal.com.

По информации источника, «канониры» хотят укрепить линию обороны 21-летним французом, находящимся в статусе свободного агента. Сообщается, что лондонский клуб уже начал переговоры с игроком, но еще не предлагал ему готовый контракт. В футболисте также заинтересованы «Айнтрахт» и «Интер».

В сезоне-2019/20 Сарр провел за «Ниццу» 20 матчей, на его счету 1 гол.