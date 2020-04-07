«Арсенал» включился в борьбу за Мертенса

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс может летом перебраться в «Арсенал», сообщает Sky Sports.

Контракт 32-летнего бельгийца с неаполитанцами заканчивается через пару месяцев, поэтому другие клубы могут вести переговоры с игроком. «Канониры» готовы предложить ему солидный контракт.

«Боруссия» из Дортмунда, «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Интер» также готовы побороться за игрока.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил бельгийцу контракт на 2 сезона с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года, на его счету 12 голов и 5 результативных передач в 28 матчах в сезоне-2019/20.