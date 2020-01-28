«Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии обыграл «Борнмут»

«Борнмут» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии уступил «Арсеналу» — 1:2. В составе хозяев отличился Сэм Сарридж, у гостей забили Букайо Сака и Эдди Нкетиа.

За право выйти в четвертьфинал «Арсенал» сразится с «Портсмутом».

Кубок Англии

1/16 финала

«Борнмут» — «Арсенал» — 1:2 (0:2)

Голы: Сака, 5 (0:1). Нкетиа, 26 (0:2). Сарридж, 90+4 (1:2).

«Борнмут»: Траверс, Смит, Аке, С.Кук, Симпсон (Фрэнсис, 76), Гослинг, Сермен, Л.Кук, Х.Уилсон (К.Уилсон, 76), Фрэйзер, Соланке (Сарридж, 89).

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Мустафи (Холдинг, 62), Бельерин, Джака, Гендузи, Уиллок (Мэйтланд-Найлс, 90+2), Пепе (Себальос, 69), Нкетиа, Сака, Мартинелли.

Предупреждения: Х.Уилсон, 45+1. Джака, 90+2. Сарридж, 90+8.

Судья: Аткинсон (Англия).

27 января. Борнмут. Стадион «Дин Корт»