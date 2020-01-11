Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

11 января 2020, 17:26
Теги:

«Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.

Гол у канониров забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Сравнял счет Джордан Айю.

«Кристал Пэлас» и «Арсенал» занимают девятое и десятое место соответственно.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

22-й тур

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:1 (0:1)

Голы: Обамеянг, 12 (0:1). Айю, 54 (1:1).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Келли, Ридевалд, Макартур, Маккарти, Куяте, Майер (Дженк, 68), Айю, Заа.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Езил (Мартинелли, 70), Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Гендузи, 46), Ляказетт (Нелсон, 90+2), Обамеянг, Пепе.

Предупреждения: Пепе, 44. Мэйтланд-Найлс, 51. Маккарти, 71. Томкинс, 85. Ляказетт, 90.

Удаление: Обамеянг, 67.

Судья: Тирни (Англия).

11 января. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир