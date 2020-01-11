«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
«Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1.
Гол у канониров забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Сравнял счет Джордан Айю.
«Кристал Пэлас» и «Арсенал» занимают девятое и десятое место соответственно.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
22-й тур
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:1 (0:1)
Голы: Обамеянг, 12 (0:1). Айю, 54 (1:1).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Келли, Ридевалд, Макартур, Маккарти, Куяте, Майер (Дженк, 68), Айю, Заа.
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Езил (Мартинелли, 70), Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Гендузи, 46), Ляказетт (Нелсон, 90+2), Обамеянг, Пепе.
Предупреждения: Пепе, 44. Мэйтланд-Найлс, 51. Маккарти, 71. Томкинс, 85. Ляказетт, 90.
Удаление: Обамеянг, 67.
Судья: Тирни (Англия).
11 января. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».