«Арсенал» сыграл вничью с «Бернли», продлив серию без побед в АПЛ до четырех игр
«Арсенал» в матче 25-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Бернли» (0:0).
Лондонцы в четвертый раз подряд сыграли вничью в АПЛ. Последний раз команда побеждала в чемпионате Англии 1 января над «Манчестер Юнайтед» (2:0).
После этой встречи обе команды имеют по 31 очку, «Арсенал» занимает 10-е место в АПЛ, «Бернли» на 11-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
25-й тур
«Бернли» — «Арсенал» — 0:0
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, Макнейл.
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Езил (Уиллок, 63), Джака, Гендузи, Ляказетт (Нкетиа, 89), Обамеянг, Сака (Торрейра, 46), Мартинелли.
Предупреждения: Езил, 44. Джака, 55. Торрейра, 57. Тарковски, 82.
Судья: Кавана (Англия).
2 февраля. Бернли. Стадион «Терф Мур».