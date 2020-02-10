«Арсенал» сохраняет интерес к защитнику «ПСЖ» Левену Кюрзава

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава — одна из главных целей «Арсенала» в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации издания, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет укрепить левый фланг защиты в связи с тем, что нынешние футболисты команды на эту позицию, Киран Тирни и Сеад Колашинац, испытывают проблемы со здоровьем по ходу сезона-2019/20. Кюрзава мог покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, однако клубу не удалось договориться с потенциальными покупателями, среди которых также был «Арсенал».

В сезоне-2019/20 Кюрзава провел за «ПСЖ» 19 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт игрока действует до конца июня 2020 года, летом 27-летний француз станет свободным агентом. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что летом на игрока также будут нацелены «Интер» и «Ювентус».