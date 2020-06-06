Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче на «Эмирейтс», Нкетиа сделал хет-трик

6 июня 2020, 21:27
Матч &quot;Арсенал&quot; - &quot;Чарльтон&quot;. Фото ФК "Арсенал"
Матч &quot;Арсенал&quot; - &quot;Чарльтон&quot;. Фото ФК "Арсенал"
Теги:

«Арсенал» продолжает подготовку к сезону, прерванному из-за пандемии коронавируса. «Пушкари» провели на «Эмирейтс» товарищеский матч против аутсайдера чемпионшипа «Чарльтона». Судили игру представители тренерских штабов обоих клубов.

«Арсенал» одержал крупную победу со счетом 6:0. Голами отметились Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Джо Уиллок, а Эдвард Нкетиа сделал хет-трик.

Для «Арсенала» сезон возобновится 17 июня выездным матчем с «Манчестер Сити».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир