«Арсенал» претендует на Фолланда

«Арсенал» претендует на нападающего «Байера» Кевина Фолланда. Английский клуб может оформить трансфер 27-летнего немца уже в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Новый главный тренер «канониров» Микель Артета включил Фолланда в число приоритетных трансферных целей команды.

Контракт нападающего с «Байером» рассчитан до 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.