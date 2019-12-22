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«Арсенал» претендует на Фолланда

22 декабря 2019, 21:15
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«Арсенал» претендует на нападающего «Байера» Кевина Фолланда. Английский клуб может оформить трансфер 27-летнего немца уже в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Новый главный тренер «канониров» Микель Артета включил Фолланда в число приоритетных трансферных целей команды.

Контракт нападающего с «Байером» рассчитан до 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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