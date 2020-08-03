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«Арсенал» предложит Обамеянгу трехлетний контракт

3 августа 2020, 05:52
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«Арсенал» хочет продлить контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает The Mirror. «Канониры» предложат 31-летнему габонцу трехлетнее соглашение с зарплатой в размере 250 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он получает 180 тысяч.

Нынешний контракт форварда с «Арсеналом» истекает в конце июня 2021 года. В сезоне-2019/20 Обамеянг провел за «Арсенал» 44 матча, на его счету 29 голов и 3 результативных передачи. Ранее «канониры» выиграли Кубок Англии, оба гола в ворота «Челси» забил Обамеянг. Transfermarkt оценивает его стоимость в 56 миллионов евро.

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