"Вулверхэмптон" обыграл "Арсенал" (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей забивали Рубен Невеш, Мэтт Доэрти и Диогу Жота. У гостей отличился Сократис Папастатопулос.

"Вулверхэмптон" набрал 51 очко и занимает седьмое место. У "Арсенала" 66 очков и пятая позиция.

28 апреля в матче 36-го тура "Арсенал" на выезде сыграет с "Лестом", а "Вулверхэмптон" 27 апреля в гостях будет противостоять "Уотфорду".

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31-й тур

"Вулверхэмптон" - "Арсенал" - 3:1 (3:0)

Голы: Невеш, 28 (1:0). Доэрти, 37 (2:0). Жота, 45+2 (3:0). Папастатопулос, 80 (3:1).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 90), Дендонкер, Невеш, Хименес (Траоре, 82), Жота (Иван Кавалейру, 78).

"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Косьельни, Езил, Мхитарян (Колашинац, 58), Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Гендузи, 59), Ляказетт, Ивоби (Нкетиа, 71).

Предупреждения: Доэрти, 17. Монреаль, 27. Джака, 31. Торрейра, 45. Беннетт, 84.

Судья: Аттуэлл.

24 апреля. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

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