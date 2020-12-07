«Арсенал» показал худший за 39 лет старт в АПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:2. По данным Goal, футболисты Микеля Артеты показали худший результат за последние 39 лет, набрав 13 баллов в 11 матчах со старта АПЛ. Это может помешать лондонскому клубу пройти даже в Лигу Европы.

В последний раз канониры показывали такой результат в сезоне-1981/82 года. Тогда команда набрала 12 баллов в 11 турах, однако закончила на 5 месте.

«Арсенал» занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ после 11 туров чемпионата.