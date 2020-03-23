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«Арсенал» планирует продать пятерых футболистов летом

23 марта 2020, 13:59

«Арсенал» хочет расстаться с пятью игроками в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, клуб рассчитывает продать защитников Шкодрана Мустафи, Сократиса Папастатопулоса и Сеада Колашинаца, а также полузащитников Мохамеда Эльнени и Генриха Мхитаряна. Как утверждает издание, «канониры» хотят направить деньги с продажи игроков на летнюю трансферную кампанию. «Арсенал» может заработать около 150 миллионов фунтов благодаря продаже пятерых футболистов.

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