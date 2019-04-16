"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и вернулся на четвертое место в чемпионате Англии

"Арсенал" победил "Уотфорд" в матче 34-го тура чемпионата Англии - 1:0. Единственный мяч провел Пьер-Эмерик Обамеянг на 10-й минуте. Победа позволила лондонцам вернуться на четвертое место в турнирной таблице. На 1 очко их опережает "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" отстает на два, а "Челси" идет пятым по дополнительным показателям.

Эти четыре клуба уже точно разыграют места с третьего по шестое, то есть две путевки в Лигу чемпионов и одну - в Лигу Европы (или две в случае победы "Манчестер Сити" над "Уотфордом" в финале Кубка Англии).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

34-й тур

"Уотфорд" - "Арсенал" - 0:1 (0:1)

Гол: Обамеянг, 10.

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Каткарт, Кико Фемения (Саксесс, 59), Кабаселе, Масина (Сема, 86), Капуэ, Дукуре, Хьюз, Дини, Грэй.

"Арсенал": Лено, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Мавропанос (Гендузи, 59), Рэмси (Мэйтланд-Найлс, 68), Мхитарян, Джака, Торрейра (Езил, 46), Обамеянг, Ивоби.

Предупреждения: Капуэ, 54. Хьюз, 86.

Удаление: Дини, 11.

Судья: Поусон.

15 апреля. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".