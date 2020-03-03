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«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

00:43
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«Портсмут» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии уступил «Арсеналу» — 0:2. Отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити». «Арсенал» выигрывал соревнование рекордное количество раз — 13.

Кубок Англии

1/8 финала

«Портсмут» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)

Голы: Папастатопулос, 45+4 (0:1). Нкетиа, 51 (0:2).

«Портсмут»: Басс, Маккрори, Болтон, Седдон, Берджесс, Макгихан, Уильямс, Клоуз, Эванс (Кэннон, 74), Харрисон (Маркис, 67), Харнесс (Кертис, 67).

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз, Мари, Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Уиллок (Джака, 87), Нелсон (Мэйтланд-Найлс, 90+1), Нкетиа, Сака, Мартинелли.

Предупреждения: Гендузи, 35. Макгихан, 40.

Судья: Дин (Англия).

2 марта. Портсмут. Стадион «Фраттон Парк».

Портсмут — Арсенал

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2019-2020/playoff/

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