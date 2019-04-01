23:51 1 апреля | Футбол — Англия

"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" и вернулся на третье место в таблице АПЛ

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"Арсенал" победил "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голами отметились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт. Лондонский клуб обошел в таблице "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" и поднялся на третье место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

32-й тур

"Арсенал" - "Ньюкасл" - 2:0 (1:0)

Гол: Рэмси, 30 (1:0). Ляказетт, 83 (2:0).

"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Езил (Мхитарян, 84), Рэмси (Эль-Нени, 67), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Ляказетт, Ивоби (Обамеянг, 61).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Кенеди, 75), Хэйден (Ки Сон Ен, 67), Альмирон, Рондон, Перес (Муто, 77).

Предупреждения: Монреаль, 59. Колашинац, 72. 

Судья: Тэйлор.

1 апреля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Арсенал - Ньюкасл Юнайтед

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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