"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" и вернулся на третье место в таблице АПЛ

"Арсенал" победил "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голами отметились Аарон Рэмси и Александр Ляказетт. Лондонский клуб обошел в таблице "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" и поднялся на третье место.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
32-й тур
"Арсенал" - "Ньюкасл" - 2:0 (1:0)
Гол: Рэмси, 30 (1:0). Ляказетт, 83 (2:0).
"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Езил (Мхитарян, 84), Рэмси (Эль-Нени, 67), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Ляказетт, Ивоби (Обамеянг, 61).
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Кенеди, 75), Хэйден (Ки Сон Ен, 67), Альмирон, Рондон, Перес (Муто, 77).
Предупреждения: Монреаль, 59. Колашинац, 72.
Судья: Тэйлор.
1 апреля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/