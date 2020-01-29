«Арсенал» объявил о переходе защитника «Фламенго» Мари

«Арсенал» объявил у себя на официальном сайте о переходе в команду защитника «Фламенго» Пабло Мари. 26-летний испанец проведет остаток сезона-2019/20 в составе «канониров» на правах аренды. Также, «Арсенал» отметил, что имеет право на выкуп Мари летом 2020 года.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! ? pic.twitter.com/X07dtNeG5Y — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020

Мари выступал за «Фламенго» с января 2019 года, в составе этой команды он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. На счету защитника 22 матча за красно-черных, в которых он забил два гола.