"Арсенал" начал новый сезон АПЛ с победы, "Лестер" - с нулевой ничьей

"Арсенал" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" в 1-м туре чемпионата Англии (1:0). Единственный гол в матче на 58-й минуте встречи забил форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг.

В другом матче 1-го тура АПЛ "Лестер" не смог дома обыграть "Вулверхэмптон" (0:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Ньюкасл" - "Арсенал" - 0:1 (0:0)

Гол: Обамеянг, 58.

"Ньюкасл": Дубравка, Шер, Манкильо, Дамметт, Ласкеллес, Ритчи, Шелви (Виллемс, 54), Хэйден, Альмирон, Лонгстафф (Сен-Максимен, 67), Жоэлинтон.

"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Чемберс, Мхитарян (Мартинелли, 84), Джака, Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Уиллок (Себальос, 64), Обамеянг, Нелсон (Пепе, 71).

Предупреждения: Альмирон, 18. Нелсон, 25. Мхитарян, 37. Джака, 81.

Судья: Аткинсон.

11 августа. Ньюкасл. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

"Лестер" - "Вулверхэмптон" - 0:0

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Чудхури (Барнс, 61), Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 76).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Саисс, 81), Хименес, Жота (Кутроне, 76).

Предупреждения: Хонни Кастро, 31. Невеш, 60.

Судья: Марринер.

11 августа. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр