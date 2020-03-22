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«Арсенал» может заменить Обамеянга 22-летним форвардом «Селтика» Эдуаром

22 марта 2020, 09:29

«Арсенал» интересуется нападающим «Селтика» Одсонном Эдуаром, сообщает Mirror.

По информации источника, «канониры» рассматривают 22-летнего француза как замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который, возможно, покинет команду. Сообщается о том, что в Эдуаре также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Лестер» и «Эвертон».

В сезоне-2019/20 Эдуар забил 27 голов и отдал 19 результативных передач в 45 матчах за «Селтик» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.

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