«Арсенал» может снова отдать Нкетиа в аренду

«Арсенал» рассматривает возможность снова отдать в аренду нападающего Эдварда Нкетиа. Нкетиа провел первую половину сезона в составе «Лидса», но зимой должен вернуться в лондонский клуб, после чего может снова отправиться в аренду, сообщает The Telegraph.

На 20-летнего англичанина претендуют «Норвич», «Астон Вилла» и «Бристоль».

В нынешнем сезоне он провел в чемпионшипе 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 передачу.