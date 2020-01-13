«Арсенал» может снова отдать Нкетиа в аренду
09:11
«Арсенал» рассматривает возможность снова отдать в аренду нападающего Эдварда Нкетиа. Нкетиа провел первую половину сезона в составе «Лидса», но зимой должен вернуться в лондонский клуб, после чего может снова отправиться в аренду, сообщает The Telegraph.
На 20-летнего англичанина претендуют «Норвич», «Астон Вилла» и «Бристоль».
В нынешнем сезоне он провел в чемпионшипе 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 передачу.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...